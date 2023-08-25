Haberler TFF 1.Lig Erzurumspor 1-2 Manisa FK (Maç sonucu ÖZET)

Erzurumspor 1-2 Manisa FK (Maç sonucu ÖZET)

TFF 1. Lig 3. hafta mücadelesinde Manisa FK deplasmanda konuğu olduğu Erzurumspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 22:59
Erzurumspor 1-2 Manisa FK (Maç sonucu ÖZET)

TFF 1. Lig 3. hafta maçında Manisa FK, Erzurumspor'a konuk oldu.

Kâzım Karabekir Stadyumu'nda oynanan ve saat 21.00'de başlayan karşılaşmada Mehmet Özer düdük çaldı.

Mücadelede Manisa FK'ya galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Oğuz Gürbulak ve 64. dakikada Burak Altıparmak kaydetti. Ev sahibi Erzurumspor'un tek golü ise 52. dakikada Yakup Kırtay'dan geldi.

Bu sonucun ardından Manisa FK aldığı 3 puanla liderlik koltuğuna otururken, 12. sıradaki Erzurumspor 2 puanda kaldı.

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Manisa FK, 2 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de sahasında Tuzlaspor'u ağırlayacak; Erzurumspor ise 3 Eylül Pazar günü saat 21.45'te Şanlıurfaspor deplasmanına çıkacak.

DİĞER
Şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler barıştı mı? Jet yanıt geldi!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Kiev'de "tahıl koridoru" mesajı: Canlandırılması Türkiye için öncelik
İskoçya ile farkı erittik! İşte ülke sıralamasında son durum
G.Saray'dan bir transfer çalımı daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sakaryaspor'a Kongolu orta saha!
Erzurumspor - Manisa FK maçı hangi kanalda?
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 26 AĞUSTOS | Hafta sonu sizi neler bekliyor? - Aşk ve aile ilişkilerine dikkat!
Ticaret Bakanlığı 1033 personel alımı detayları
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Leipzig evinde çok farklı! Leipzig evinde çok farklı! 23:32
Ronaldo şov yaptı Al Nassr kazandı! Bir rekor daha... Ronaldo şov yaptı Al Nassr kazandı! Bir rekor daha... 23:04
Manisa, Erzurum'u deplasmanda devirdi! Manisa, Erzurum'u deplasmanda devirdi! 22:58
Konyaspor evinde 3 puanı aldı! Konyaspor evinde 3 puanı aldı! 22:58
F.Bahçe genç stoperini 1. Lig'e kiraladı! F.Bahçe genç stoperini 1. Lig'e kiraladı! 22:16
Fırtına Çaykur Rizespor maçına hazır! Fırtına Çaykur Rizespor maçına hazır! 21:14
Daha Eski
Konyaspor - Gaziantep FK | CANLI Konyaspor - Gaziantep FK | CANLI 20:07
G.Saray'dan orta saha bombası! G.Saray'dan orta saha bombası! 19:28
G.Saray ayrılığı açıkladı! G.Saray ayrılığı açıkladı! 18:35
G.Saray'a 17'lik golcü! Menajerleri İstanbul'a geldi G.Saray'a 17'lik golcü! Menajerleri İstanbul'a geldi 18:31
Sakaryaspor'a Kongolu orta saha! Sakaryaspor'a Kongolu orta saha! 18:26
F.Bahçe Livakovic'in maliyetini açıkladı! F.Bahçe Livakovic'in maliyetini açıkladı! 17:43