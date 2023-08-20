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Ümraniye’de sessizlik

İlk haftayı puansız geçen Ümraniye ile Göztepe’nin 90 dakikalık mücadelesi golsüz sona erdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 06:50
Ümraniye’de sessizlik

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasını yenilgiyle kapatan Ümranisepor ile Göztepe'nin İstanbul'daki 90 dakikalık mücadelesinde kazanan çıkmadı: 0-0. Özellikle Göztepe'nin Diouf, Ngalina ve Tijanic ile yakaladığı gollük fırsatlarda Ümraniye kalecisi Abdulsamed başarılıydı. Göztepe ayrıca Messaoudi ile de direğe takılınca İzmir'e 1 puanla dönmek zorunda kaldı. Ligin ikinci haftasını 1'er puanla kapatan iki ekipten Ümraniyespor, haftaya Sakarya'ya giderken, Göztepe ise evinde Çorum Futbol Kulubü'nü ağırlayacak.

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