Yeni hedef Ömer Bayram

Yeni sezona iddialı girmek isteyen Göztepe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Daha önce Tarkan Serbest, Ali Dere, Ogün Bayrak, Mateusz Lis, Kubilay Kanatsızkuş, İbrahima Diallo, Taha Altıkardeş, Mame Diouf, Ümit Akdağ ve Celil Yüksel'i kadrosuna katan İzmir temsilcisi, bu kez Ömer Bayram'ı gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor forması giyen sol bek ve orta saha mevkilerinde oynayabilen Ömer Bayram'la görüşmelerde önemli mesafe kat etti. Bir pürüz çıkmaması durumunda bu transferin kısa süre içinde resmiyete döküleceği öğrenildi. Öte yandan 32 yaşındaki oyuncuyla Manisa FK ve Çorum'un da ilgilendiği gelen haberler arasında. Kariyerine Hollanda'da başlayan Ömer, NAC Breda'nın ardından imza attığı Kayserispor'da Türkiye macerasına başladı. Akhisar Belediye ve Galatasaray formaları giyen tecrübeli sol bek, son olarak geçen yıl Eyüpspor'da top koşturdu. İstanbul ekibinde 32 maçta 4 asist yapan Ömer'in 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.