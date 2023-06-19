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Göztepe iddialı

Yeni sezona Süper Lig parolasıyla girecek Göz-Göz, Samsun’dan golcü Ahmet, Pendikspor’dan stoper Hasan ve Başakşehir’den de sağ bek Şener’in peşinde.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
Göztepe iddialı

1 . Lig'de Altınordu'dan sol bek Ali Dere ve Kasımpaşa'dan stoper Tarkan Serbest'le anlaşma sağlayıp, Giresun'dan kaleci Ferhat Kaplan'la temaslarını sıklaştıran Göztepe, 3 ismi de daha radarına aldı. Transfere erkenden başlayan Sportif Direktör Mance'nin özellikle Süper Lig'e çıkmış takımların yerli ve kaliteli oyuncularını istediği öğrenildi. Bu doğrultuda, bir önceki sezon Menemen'de 17 gol atan, geçen sezon ise Samsun'da genelde yedekte bekleyen 26 yaşındaki golcü Ahmet Sağat, Pendik'in Süper Lig'e çıkmasında büyük emeği olan 33 yaşındaki tecrübeli stoper Hasan Hatipoğlu ile yolların ayrıldığı Tarık Çamdal'ın yerine Başakşehir'den 33 yaşındaki sağ bek Şener Özbayraklı için girişimler başladı. 3 futbolcu için de önümüzdeki günlerde somut adımlar atılması bekleniyor.

TARAFTARLAR BAŞARI İSTİYOR
Göztepeli taraftarlar, kulübün % 70 hissesine sahip Sport Republic'i sosyal medyadan uyarıp, şampiyonluk dışında başka hedefin düşünülmemesi gerektiğini belirtti.

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