Malle Sakarya'da

Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'de son olarak Keçiörengücü forması giyen Aly Malle'yi kadrosuna kattı. Sezona Yeni Malatyaspor'da başlayan Malili oyuncu yaşanan deprem felaketi sonrasında kulübünün ligden çekilmesi nedeni ile İstanbul ekibi Eyüpspor'a transfer olmuştu. Ligin ikinci devresinde Keçiörengücü'nde kiralık olarak forma giyen Aly Malle, sezonu toplamda 34 maçla tamamladı. 2 gol ve bir asistlik performans sergileyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için Eyüpspor ile temasa geçen başkan Cumhur Genç'in Malle'yi kiraladığı öğrenildi. Malle'nin yakın bir zamanda resmi imza atacağı dile getirildi.