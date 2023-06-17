Haberler TFF 1.Lig Göztepe coştu

Göztepe coştu

Yeni sezonda şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak sarı-kırmızılı takım yerli oyunculardan sol bek Ali Dere ve stoper Tarkan Serbest’le anlaşma sağladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
Göztepe coştu

Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe dış transferde gaza bastı. Yeni sezonda şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak İzmir'in sarı-kırmızılı ekibi yerli oyunculardan sol bek Ali Dere ve stoper Tarkan Serbest'le anlaşma sağladı. Son olarak Altınordu'da forma giyip küme düşme üzüntüsü yaşayan Ali Dere ile Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile yollarını ayıran deneyimli stoper Tarkan Serbest, Göztepe'nin teklifini kabul etti. 2 futbolcu ile birkaç gündür görüşülüyordu.

YABANCI DA ALINACAK
2 futbolcunun 26 Haziran'da resmen başlayacak transfer döneminde imza atacağı kaydedildi. Yerli futbolcu transferlerine erken start veren sarı-kırmızılıların yurt dışından izlediği yabancı futbolcularla da temaslarını sıklaştırdığı ve kampa kadar kadroyu şekillendireceği ifade edildi. İç transferde ise bazı futbolcularla yollarını ayırmaya hazırlanan Göztepe'de kaleci Arda, Atınç, Yalçın, Mamah, Palmer, İsmail, Uğur Kaan, Yunus Emre takımda kalacak.

DİĞER
Böyle sanatçı olmaz olsun! Merve Dizdar – Melek Mosso ve Eda Ece’ye büyük tepki var
Çıldırtan eleştiri! Oğuzhan Koç ateş püskürdü: Aşağılıksınız
Arda Güler'de sıcak saatler! F.Bahçe olmazsa...
Okan Buruk'tan yönetime transfer talebi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Es-Es’li Onur Hatayspor’a
Bak tebrik etti
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
YKS'ye girerken okunacak dua, Arapça okunuşu ve meali
TYT sınava son giriş saati kaç?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ermeniler yendi bizi sevindirdi Ermeniler yendi bizi sevindirdi 01:29
Bir bakışta 90 dakika Bir bakışta 90 dakika 01:28
Abdülkerim Bardakcı: Çok mutlu ve gururluyum! Abdülkerim Bardakcı: Çok mutlu ve gururluyum! 01:26
Muhteşem zafer Muhteşem zafer 01:21
Stefan Kuntz: İki maç bana yetti üçüncüsüne gerek yok! Stefan Kuntz: İki maç bana yetti üçüncüsüne gerek yok! 01:17
Bizim Çocuklar son nefeste kazandı! Bizim Çocuklar son nefeste kazandı! 01:17
Daha Eski
A Milli Takım maç fazlasıyla lider! A Milli Takım maç fazlasıyla lider! 01:17
Erden Timur'dan Ali Koç'a: Çıksın açıklasın! Erden Timur'dan Ali Koç'a: Çıksın açıklasın! 01:17
İtalyan gazeteciden F.Bahçe iddiası! İtalyan gazeteciden F.Bahçe iddiası! 01:17
Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu! Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu! 01:17
Erden Timur'dan flaş Zaniolo sözleri! "Birçok teklif..." Erden Timur'dan flaş Zaniolo sözleri! "Birçok teklif..." 01:17
Erden Timur'dan flaş Icardi açıklaması! Erden Timur'dan flaş Icardi açıklaması! 01:17