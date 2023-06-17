Göztepe coştu

Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe dış transferde gaza bastı. Yeni sezonda şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak İzmir'in sarı-kırmızılı ekibi yerli oyunculardan sol bek Ali Dere ve stoper Tarkan Serbest'le anlaşma sağladı. Son olarak Altınordu'da forma giyip küme düşme üzüntüsü yaşayan Ali Dere ile Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile yollarını ayıran deneyimli stoper Tarkan Serbest, Göztepe'nin teklifini kabul etti. 2 futbolcu ile birkaç gündür görüşülüyordu.

YABANCI DA ALINACAK

2 futbolcunun 26 Haziran'da resmen başlayacak transfer döneminde imza atacağı kaydedildi. Yerli futbolcu transferlerine erken start veren sarı-kırmızılıların yurt dışından izlediği yabancı futbolcularla da temaslarını sıklaştırdığı ve kampa kadar kadroyu şekillendireceği ifade edildi. İç transferde ise bazı futbolcularla yollarını ayırmaya hazırlanan Göztepe'de kaleci Arda, Atınç, Yalçın, Mamah, Palmer, İsmail, Uğur Kaan, Yunus Emre takımda kalacak.