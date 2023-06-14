Perez BAE’de

TFF 1. Lig'e düşen Giresun'da sözleşmesi sona eren Alexis Perez, takımdan ayrıldı. 29 yaşındaki Kolombiyalı stoper, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekibi Al-Wasl Sports Club ile anlaştı. 2021'den bu yana Karadeniz ekibinde oynayan Perez, 61 maçta forma giyerken 2 kez ağları sarstı.
TFF1. Lig'e düşen Giresun'da sözleşmesi sona eren Alexis Perez, takımdan ayrıldı. 29 yaşındaki Kolombiyalı stoper, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekibi Al-Wasl Sports Club ile anlaştı. 2021'den bu yana Karadeniz ekibinde oynayan Perez, 61 maçta forma giyerken 2 kez ağları sarstı.