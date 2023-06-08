Pendikspor 2-1 Bodrumspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Pendikspor Süper Lig'de!

Süper Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek olan Spor Toto 1. Lig play-off final maçında Pendikspor ile Bodrumspor karşılaştı.
Karşılaşmanın 29. dakikasında Pendikspor bir penaltı kazandı. Topun başına geçen Adrien Regattin golü bularak takımını 1-0 öne geçirdi.
Kırmızı-beyazlı ekip bu golden yalnızca 2 dakika sonra Thuram ile farkı 2'ye çıkardı.
Bodrumspor'u umutlandıran gol 38. dakikada Hasan Hatipoğlu'ndan geldi ve ilk yarı Pendikspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda Bodrumspor 10 kişi kaldı. 61. dakikada Süleyman Özdamar yaptığı sert hareket nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşmayı 2-1 kazanan Pendikspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi.