Göztepe’de Tijanic şoku!

Göztepe'nin Tijanic'i satma hayali suya düştü. Devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al Adalah'a kiralanan 25 yaşındaki Sloven orta saha, takımın küme düşmesinin ardından yeniden Göztepe'ye döndü. İki takım arasında yapılan sözleşmede Adalah, ligde kalması durumunda genç futbolcuyu sarıkırmızılılardan satın alacaktı.
Göztepe'nin Tijanic'i satma hayali suya düştü. Devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al Adalah'a kiralanan 25 yaşındaki Sloven orta saha, takımın küme düşmesinin ardından yeniden Göztepe'ye döndü. İki takım arasında yapılan sözleşmede Adalah, ligde kalması durumunda genç futbolcuyu sarıkırmızılılardan satın alacaktı.