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Bandırmaspor teknik direktör Ersan Parlatan ile anlaştı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Ersan Parlatan ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 18:07
Bandırmaspor teknik direktör Ersan Parlatan ile anlaştı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, teknik direktör Ersan Parlatan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Bandırmaspor'da, Sami Uğurlu ile yolların ayrılmasının ardından boşalan teknik direktörlük görevine Ersan Parlatan getirildi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevine getirilen Ersan Parlatan ile 3 yıllık anlaşma imzalanmıştır. Hocamıza başarılar dileriz. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi. 45 yaşında Parlatan, Viktoria Berlin, Berliner Steinbach Haiger, Kickers Offenbach gibi takımların teknik direktörlüğünü yapmıştı.

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