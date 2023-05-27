Haberler TFF 1.Lig Hüseyin Eroğlu eski okulunda

Hüseyin Eroğlu eski okulunda

Ege Üniversitesi'nden mezun olan, aralarında Y.Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ve milli cimnastikçilerin bulunduğu isimler, öğrencilerle bir araya geldi. Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kampüs Kültür Merkezi'ndeki "Mezunlarımız Öğrencilerimizle Buluşuyor" etkinliğine katılan sporcular, öğrencilerle deneyimlerini paylaştı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
Hüseyin Eroğlu eski okulunda
Ege Üniversitesi'nden mezun olan, aralarında Y.Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ve milli cimnastikçilerin bulunduğu isimler, öğrencilerle bir araya geldi. Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kampüs Kültür Merkezi'ndeki "Mezunlarımız Öğrencilerimizle Buluşuyor" etkinliğine katılan sporcular, öğrencilerle deneyimlerini paylaştı.
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