Hüseyin Eroğlu eski okulunda

Ege Üniversitesi'nden mezun olan, aralarında Y.Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ve milli cimnastikçilerin bulunduğu isimler, öğrencilerle bir araya geldi. Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kampüs Kültür Merkezi'ndeki "Mezunlarımız Öğrencilerimizle Buluşuyor" etkinliğine katılan sporcular, öğrencilerle deneyimlerini paylaştı.
EgeÜniversitesi'nden mezun olan, aralarında Y.Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ve milli cimnastikçilerin bulunduğu isimler, öğrencilerle bir araya geldi. Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kampüs Kültür Merkezi'ndeki "Mezunlarımız Öğrencilerimizle Buluşuyor" etkinliğine katılan sporcular, öğrencilerle deneyimlerini paylaştı.