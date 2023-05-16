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Rize'yi yeneceğiz

SPOR Toto 1. Lig’de son 2 haftaya play-off barajında giren Göztepe bugün Çaykur Rizespor’u konuk edecek. 58 puanla 7. sırada yer alan Göztepe, takipçisi Bandırmaspor’un 4 puan önünde yer alıyor. 53 puan ve averajla 9. durumdaki Ankara Keçiörengücü, fikstüre göre Yeni Malatyaspor’la karşılaşması gerektiği için haftayı 3 puanla kapatacak ve puanını 56’ya çıkaracak. Sarı-kırmızılı ekip, doğrudan Süper Lig’e yükselme ihtimali bulunan Çaykur Rizespor’u yenmesi halinde play-off’u garantileyecek. Göztepe teknik sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, zorlu maçı kazanmak istediklerini söyledi. Özkayımoğlu, “Tüm planlarımızı 3 puan için yaptık. Kazanarak yola devam edeceğiz” dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 06:50
Rize'yi yeneceğiz
Spor Toto 1. Lig'de son 2 haftaya play-off barajında giren Göztepe bugün Çaykur Rizespor'u konuk edecek. 58 puanla 7. sırada yer alan Göztepe, takipçisi Bandırmaspor'un 4 puan önünde yer alıyor. 53 puan ve averajla 9. durumdaki Ankara Keçiörengücü, fikstüre göre Yeni Malatyaspor'la karşılaşması gerektiği için haftayı 3 puanla kapatacak ve puanını 56'ya çıkaracak. Sarı-kırmızılı ekip, doğrudan Süper Lig'e yükselme ihtimali bulunan Çaykur Rizespor'u yenmesi halinde play-off'u garantileyecek. Göztepe teknik sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, zorlu maçı kazanmak istediklerini söyledi. Özkayımoğlu, "Tüm planlarımızı 3 puan için yaptık. Kazanarak yola devam edeceğiz" dedi.
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