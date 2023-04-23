Altay 1-1 Göztepe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de İzmir derbisinde Altay ile Göztepe karşı karşıya geldi. Alt sıralarda yer alan Altay ile Süper Lig hesapları yapan Göztepe'nin mücadelesi 1-1 berabere bitti.

Altay'ın golünü 76. dakikada penaltıdan Marco Paixao kaydetti. Göztepe 90+3. dakikada Atınç Nukan'ın golüyle derbide 1 puanı kurtardı.

Ligde dört maçtır kazanamayan Altay puanını 33 yaptı. Göztepe ise puanını 54'e çıkardı.

Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Altay, Boluspor'a konuk olacak. Göztepe, Adanaspor'un ligden çekilmesi nedeniyle maç oynamayacak.