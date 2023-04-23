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Altay 1-1 Göztepe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de heyecan devam ediyor. İzmir derbisinde Altay ile Göztepe kozlarını paylaştı. Zorlu mücadele karşılıklı gollerle 1-1 berabere bitti. Altay'ın golünü 76. dakikada penaltıdan Marco Paixao kaydetti. Göztepe'nin golü Atınç Nukan'dan geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 21:27
Altay 1-1 Göztepe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de İzmir derbisinde Altay ile Göztepe karşı karşıya geldi. Alt sıralarda yer alan Altay ile Süper Lig hesapları yapan Göztepe'nin mücadelesi 1-1 berabere bitti.

Altay'ın golünü 76. dakikada penaltıdan Marco Paixao kaydetti. Göztepe 90+3. dakikada Atınç Nukan'ın golüyle derbide 1 puanı kurtardı.

Ligde dört maçtır kazanamayan Altay puanını 33 yaptı. Göztepe ise puanını 54'e çıkardı.

Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Altay, Boluspor'a konuk olacak. Göztepe, Adanaspor'un ligden çekilmesi nedeniyle maç oynamayacak.

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