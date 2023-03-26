Haberler TFF 1.Lig Play-off aşkına

Play-off aşkına

Göztepe, Tuzla deplasmanında Yalçın ve Arslanagic’le 3 puana uzandı Sarı-kırmızılılar, bu zaferle play-off yarışındaki yakın takibini sürdürdü.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2023 Pazar 06:50
Play-off aşkına
Spor Toto 1. Lig'de play-off'u hedefleyen Göztepe, Tuzlaspor'u deplasmanda 2-0'la geçti. 33'te Leya'nın topa elle müdahale etmesinin ardından hakem VAR'a gitti. Pozisyonu inceleyerek penaltı kararına hükmetti. Yalçın Kayan vuruşuyla takımını öne geçirdi: 1-0. 66. dakikada Yunus Emre'nin kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Arslanagiç'in kafa vuruşunda aradaki fark ikiye çıktı: 2-0. Karşılaşmadan zaferle ayrılan Göztepe, puanını 39'a yükselterek play-off takibini sürdürdü. 12. sırada yer alan ev sahibi Tuzlaspor ise 28 puanda kaldı.
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