Play-off aşkına

Spor Toto 1. Lig'de play-off'u hedefleyen Göztepe, Tuzlaspor'u deplasmanda 2-0'la geçti. 33'te Leya'nın topa elle müdahale etmesinin ardından hakem VAR'a gitti. Pozisyonu inceleyerek penaltı kararına hükmetti. Yalçın Kayan vuruşuyla takımını öne geçirdi: 1-0. 66. dakikada Yunus Emre'nin kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Arslanagiç'in kafa vuruşunda aradaki fark ikiye çıktı: 2-0. Karşılaşmadan zaferle ayrılan Göztepe, puanını 39'a yükselterek play-off takibini sürdürdü. 12. sırada yer alan ev sahibi Tuzlaspor ise 28 puanda kaldı.