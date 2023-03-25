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Altınordu'nun deplasman kabusu

Spor Toto 1'inci Lig'de dün konuk olduğu lider Yılport Samsunspor'a 2-0 yenilen Altınordu, art arda 8'inci deplasman mağlubiyetini aldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 15:21
Altınordu'nun deplasman kabusu

Kümede kalma mücadelesi veren İzmir temsilcisinde geçen hafta göreve Tuzlaspor zaferiyle başlayan teknik direktör Hasan Özer, ikinci maçında yenilgiyle tanıştı. Şampiyonluk mücadelesi veren Samsunspor'a karşı iyi mücadele ettiklerini dile getiren 48 yaşındaki teknik adam, "Aleyhimize verilen penaltı, ucuz bir penaltıydı" dedi.

Penaltı golünün kırılma anı olduğunu, bu golden sonra risk aldıklarını belirten teknik patron Özer, "Oyunun sonunda çift forvete dönünde rakibe birkaç pozisyon verdik. Mağlup olduk, üzgünüz. Salı günü Denizlispor'la çok önemli bir maçımız var. O maçı kazanıp tehlike hattından uzaklaşmak ve bu ligde kalmak istiyoruz" diye konuştu.

Altınordu'da kritik Denizlispor karşılaşması öncesi stoper Erdi ile orta saha oyuncusu Emirhan, sarı kart cezalısı durumuna düştü.

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