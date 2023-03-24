Haftayı lider açıyor

17 maçtır namağlup lider Samsunspor, saat 20.00'de düşmeme mücadelesi veren Altınordu'yu ağırlayacak. Günü diğer karşılaşmasında ise düşme hattındaki Denizlispor, saat 20.00'de play-off'u kovalayan Boluspor'u konuk edecek.



Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Erzurumspor maçıyla 3 maçlık yenilgi serisine son vereceklerini söyledi. Taşdemir, "En kısa sürede, galibiyet serisine başlarsak o zaman istediğimiz şeyler olabilir" dedi.



Evinde Keçiörengücü galibiyetiyle umutlanan Boluspor, bugün Denizlispor deplasmanında da kazanıp play-off iddiasını güçlendirmek istiyor. Kırmızı-beyazlılar, hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini beklemeye başladı.