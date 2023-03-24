Haberler TFF 1.Lig Haftayı lider açıyor

Haftayı lider açıyor

Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta bugün iki maçla başlıyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 06:50
Haftayı lider açıyor

17 maçtır namağlup lider Samsunspor, saat 20.00'de düşmeme mücadelesi veren Altınordu'yu ağırlayacak. Günü diğer karşılaşmasında ise düşme hattındaki Denizlispor, saat 20.00'de play-off'u kovalayan Boluspor'u konuk edecek.


Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Erzurumspor maçıyla 3 maçlık yenilgi serisine son vereceklerini söyledi. Taşdemir, "En kısa sürede, galibiyet serisine başlarsak o zaman istediğimiz şeyler olabilir" dedi.


Evinde Keçiörengücü galibiyetiyle umutlanan Boluspor, bugün Denizlispor deplasmanında da kazanıp play-off iddiasını güçlendirmek istiyor. Kırmızı-beyazlılar, hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini beklemeye başladı.

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