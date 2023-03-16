Azubuike : Artık hep 3 puan

Çaykur Rizespor'un Nijeryalı futbolcusu Azubuike Okechukwu, "Bundan sonraki hiçbir maçımız 1 puanlık olmayacak. Hepsini kazanmak için çıkacağız" dedi. Dünkü antrenman öncesinde açıklamalar yapan başarılı futbolcu "Bu çok zorlu bir yarış çünkü bu yarışta çok iyi rekabet ettiğiniz ve size karşı her şeyini ortaya koyan rakipler var. Samsunspor çok iyi bir takım. Eyüpspor çok iyi bir takım, bence son maçta yendiğimiz Bodrumspor da iyi takım" ifadelerini kullandı.

HEPSİNİ KAZANACAĞIZ

Azubuike şöyle devam etti: Bundan sonra da zorlu yarış devam edecek. Bundan sonra oynadığımız her maç çok önemli. Hepsi 3 puan olmak zorunda. Bu hafta cumartesi günü Altay'a karşı oynayacağız. Bu maç Samsun'a da karşı olsaydı 3 puan, Eyüp'e karşı olsa da 3 puan, şimdi de 3 puan. Bundan sonraki hiçbir maçımız 1 puanlık olmayacak. Hepsini kazanmak için çıkacağız. Kazanacağız...

TARAFTARI İSTİYORUZ

Azubuike ayrıca taraftarlara da ayrı parantez açtı. Tecrübeli futbolcu "Tribün desteği her tamı için önemlidir. Biz de taraftarımızı hep yanımızda görmek istiyoruz" diye konuştu.