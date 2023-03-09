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Bandırmaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Bandırmaspor ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bandırmaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 12:20 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 12:30
Bandırmaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Bandırmaspor - Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 25. hafta maçında Bandırmaspor ile Eyüpspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bandırmaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BANDIRMASPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bandırmaspor - Eyüpspor maçı 9 Mart Perşembe günü saat 14.30'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Bandırmaspor - Eyüpspor | CANLI İZLE

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