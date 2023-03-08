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Pendik coştu

Müthiş maçta 1-0 önde olan Pendik, 86’da Adeniyi’nin penaltısıyla yakalandı. +2’de Regattin 2-1 yaptı. +13’te Bünyamin tekrar eşitledi. +17’de Hasan galibiyeti getirdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 06:50
Pendik coştu

Spor Toto 1. Lig'de iki İstanbul takımını karşı karşıya getiren maçta gülen taraf Pendikspor oldu. Kırmızı-beyazlılar, gol düellosuna sahne olan müthiş maçta Tuzlaspor'u 3-2 yenmeyi başardı. 19'da Aosman'ın vuruşunu kaleci Kurtuluş kurtardı. 20'de ise Gökhan'dan ön alan baskısıyla topu kazanan Aosman, bu sefer kaleciyle karşı karşıya pozisyonda ağları sarsıp ilk yarının skorunu belirledi.

3. SIRAYA ÇIKTI

Maçın son anları ise gol düellosuna sahne oldu. 86'da Tuzla Adeniyi'yle penaltıdan skoru eşitledi. 14 dakikalık uzatmada +2'de Regattin takımını bir kez daha öne geçirdi. +13'te Bünyamin tekrar eşitledi. +17'de Hasan kafayla son sözü söyledi: 3-2. Pendik, 3'te 3 yaptı ve maç fazlasıyla 3. sıraya çıktı. Tuzla ise üst üste 2 galibiyetin ardından yenildi.

"ALTIN GİBİ BİR GALİBİYET ALDIK"

Pendik Teknik Direktörü Osman Özköylü, gol düellosuna sahne olan müthiş maçı değerlendirdi. Süper Lig yolunda altın değerinde bir galibiyet aldıklarını belirten Özköylü, "Maçı 1-1'e getirene kadar 2. golü bulmalıydık. Futbol şansı yanımızdaydı. Üst üste 3 galibiyetle iddiamızı gösterdik" dedi.

Deprem felaketi sonrasında ligden çekilen Hatayspor'un Teknik Direktörü Volkan Demirel, Pendikspor-Tuzlaspor karşılaşmasını tribünden izledi.

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