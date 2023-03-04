Haberler TFF 1.Lig Bandırmaspor'dan üç imza

Bandırmaspor'dan üç imza

Adanaspor’un golcüsü Tetteh, Başakşehir’in sol beki Emre Kaplan ve Malatya’dan stoper Arda Şengül imzayı attı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Bandırmaspor'dan üç imza

Ara transferin hareketli ekibi Bandırmaspor, kadrosunu üç isimle daha güçlendirdi. Bordo-beyazlılar, Adanaspor'dan Samuel Tetteh, Başakşehir forması giyen Emre Kaplan ve Yeni Malatya'dan Arda Hilmi Şengül'ü renklerine bağladı. İki oyuncu sezon sonuna kadar Bandırmaspor'un başarısı için ter dökecek. Arda ise 2.5 yıllık imza attı. 2021'den bu yana Adanaspor forması giyen 26 yaşındaki Ganalı forvet Tetteh, bu yıl 21 maçta 6 kez ağları sarsarken 2 de asist yaptı. Sezonun ilk yarısında Adanaspor'da kiralık oynayan ve bonservisi Başakşehir'de olan 21 yaşındaki sol bek Emre 22 maçta 2 asist yaptı. 24 yaşındaki stoper Arda ise bu sezon Spor Toto 1. Lig'de Yeni Malatya ile 15 maça çıktı.

DİĞER
Son dakika haberleri: Süper Lig devleri peşinden koşmuştu! Anthony Nwakaeme kariyerinin son imzasını atıyor: Galatasaray ve Fenerbahçe derken…
Çağla Şıkel ve eski eşi Emre Altuğ arasındaki buzlar eridi!
Anlaşma yapıldı! Zaniolo sezon sonu yolcu
Ferdi Kadıoğlu'na çifte kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Erzurum’un maçı Rize’de
3 puan Pendik'in
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Ulusal Staj Programı başvuru tarihleri, şartları 2023
Berat Kandili okunacak dualar, yapılacak ibadetler
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin teklifi ortaya çıktı! Önerilen rakam... F.Bahçe'nin teklifi ortaya çıktı! Önerilen rakam... 07:47
Galatasaray galip: 92-84 Galatasaray galip: 92-84 00:57
3 puan Pendik'in 3 puan Pendik'in 00:49
Erzurum’un maçı Rize’de Erzurum’un maçı Rize’de 00:51
Kanarya farklı Kanarya farklı 00:51
Adem'den gümüş Adem'den gümüş 00:54
Daha Eski
Zwolle'den Den Bosch'a 13 gol! Zwolle'den Den Bosch'a 13 gol! 00:35
Leipzig'i deviren Dortmund liderliğe oturdu! Leipzig'i deviren Dortmund liderliğe oturdu! 00:36
Zwolle'den Den Bosch'a 13 gol! Zwolle'den Den Bosch'a 13 gol! 00:36
UEFA'dan Konyaspor'a ceza UEFA'dan Konyaspor'a ceza 00:38
Lider Napoli'ye Lazio şoku! Lider Napoli'ye Lazio şoku! 00:42
Lider Napoli'ye Lazio şoku! Lider Napoli'ye Lazio şoku! 00:43