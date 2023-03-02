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Manisa FK Muhammed Mert ile anlaşma sağladı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Hatayspor'dan Muhammed Mert'i kiraladığını açıkladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 11:21
Manisa FK Muhammed Mert ile anlaşma sağladı!

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, daha önce prensipte anlaşma sağladığı Atakaş Hatayspor'un orta saha oyuncusu Muhammed Mert'i resmen kadrosuna dahil etti. Deprem nedeniyle Hatayspor'un bu sezonluk Süper Lig'den çekilmesinin ardından oyuncu, Manisa FK ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılar ara dönemde Muhammed Mert'in yanı sıra kaleci Orhan, Umut, Burak, Serkan, Metehan, Kaan, Doğukan, Fernandes ve Tabla ile sözleşme imzalamıştı. Manisa FK, Fırat Sarı'dan sonra genç futbolcularından Orhan Kurşun'u da TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki Manisa temsilcisi Turgutluspor'a kiraladı.

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