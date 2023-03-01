Başaracağız

Süper Lig'de 14 sezon forma giyen ve devre arasında Samsunspor'a transfer olan Soner Aydoğdu, tekrar Süper Lig'de oynamak istediğini ve bunu da Samsunspor ile yapmak istediğini söyledi. Tek istediğinin şampiyonluk yolunda takıma katkı sağlamak olduğunu dile getiren Soner Aydoğdu, "En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Güzel ve verimli bir dönem geçirdik. Fiziksel anlamla eksiklerimizi tamamlayarak takımdaki yerimi almak istiyorum. Tek isteğim şampiyonluk yolunda takımıma katkı sağlamak" dedi.

RİZE İYİ TRANSFERLER YAPTI

Hafta sonu oynayacakları Rizespor maçını da kazanmak istediklerini ifade eden Soner Aydoğdu, "Herkes şampiyonluk hedefinde takviyeler yapıyor. Önümüzde bir ışık var ve o ışığa doğru ilerliyoruz. Rizespor devre arasında iyi transferler yaptı. Ama bizim takımımız zaten güçlüydü ve yapılan transferlerle daha da güçlendi. Bizim artımız oyun gücümüz var. Sahada bir duruşumuz var. Bunu uyguladığımız sürece farkımızı gösteriyoruz. Rizespor maçında da bunu sahaya yansıtıp kazanmak istiyoruz" diye konuştu.