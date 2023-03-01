Haberler TFF 1.Lig Başaracağız

Başaracağız

32 yaşındaki orta saha “Yeniden Süper Lig’de oynamak istiyorum. Bunu da Samsunspor ile başaracağız. Önümüzde bir ışık ve o ışığa gidiyoruz” dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 06:50
Başaracağız

Süper Lig'de 14 sezon forma giyen ve devre arasında Samsunspor'a transfer olan Soner Aydoğdu, tekrar Süper Lig'de oynamak istediğini ve bunu da Samsunspor ile yapmak istediğini söyledi. Tek istediğinin şampiyonluk yolunda takıma katkı sağlamak olduğunu dile getiren Soner Aydoğdu, "En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Güzel ve verimli bir dönem geçirdik. Fiziksel anlamla eksiklerimizi tamamlayarak takımdaki yerimi almak istiyorum. Tek isteğim şampiyonluk yolunda takımıma katkı sağlamak" dedi.

RİZE İYİ TRANSFERLER YAPTI

Hafta sonu oynayacakları Rizespor maçını da kazanmak istediklerini ifade eden Soner Aydoğdu, "Herkes şampiyonluk hedefinde takviyeler yapıyor. Önümüzde bir ışık var ve o ışığa doğru ilerliyoruz. Rizespor devre arasında iyi transferler yaptı. Ama bizim takımımız zaten güçlüydü ve yapılan transferlerle daha da güçlendi. Bizim artımız oyun gücümüz var. Sahada bir duruşumuz var. Bunu uyguladığımız sürece farkımızı gösteriyoruz. Rizespor maçında da bunu sahaya yansıtıp kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

DİĞER
Bomba itiraflar! Shakira'yı aldatan Gerard Pique ilk kez konuştu!
Mustafa Mert Koç ile ilişkisini sonlandıran Melisa Aslı Pamuk, Galatasaray'ın yıldız oyuncusuna gönlünü kaptırdı
Makedon kule için teklif yapıldı! Para ve...
Fırtına'dan 2. Dovbyk seferi! Rest çekti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bodrumspor'u deviren Eyüpspor yeniden lider!
Ronaldo, S. Arabistan'da ayın futbolcusu seçildi
EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı 1 Mart?
1 Mart son depremler, artçılar ve büyüklükleri
Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı 1 Mart
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lyon'dan kupada galibiyet! Lyon'dan kupada galibiyet! 01:35
Torino derbisi Juventus'un! Torino derbisi Juventus'un! 01:35
Lyon'dan kupada galibiyet! Lyon'dan kupada galibiyet! 01:29
Torino derbisi Juventus'un! Torino derbisi Juventus'un! 01:23
G.Saray'a Gagliardini transferinde beklenmeyen rakip! G.Saray'a Gagliardini transferinde beklenmeyen rakip! 01:22
Icardi'nin geleceği belli oluyor! Yeni adresi... Icardi'nin geleceği belli oluyor! Yeni adresi... 01:22
Daha Eski
Jorge Jesus'u bekleyen tehlike! UEFA... Jorge Jesus'u bekleyen tehlike! UEFA... 01:22
Talisca Galatasaray'a! Transferi böyle duyurdular Talisca Galatasaray'a! Transferi böyle duyurdular 01:22
Beşiktaş'ta ayrılık! Yeni adresi... Beşiktaş'ta ayrılık! Yeni adresi... 01:22
Flaş G.Saray yorumu! "Onun gelişimi durdu" Flaş G.Saray yorumu! "Onun gelişimi durdu" 01:22
Valencia'ya yeni teklif! Valencia'ya yeni teklif! 01:22
Fenerbahçe maçı öncesi flaş seyirci kararı! Fenerbahçe maçı öncesi flaş seyirci kararı! 01:21