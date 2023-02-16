Ogün Rize’de

Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'un oyuncusu Ogün Özçicek'i kiraladı. Yeşil-mavili ekip ligden çekilen Yeni Malatyaspor takımından 24 yaşında ki orta saha oyuncusu Ogün Özçicek'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Karadeniz ekibi yeni transferi Özçicek'e hoş geldin diyerek, "1999 doğumlu orta saha oyuncusu, kendisini sezon sonuna kadar yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı. Başarılar diliyoruz" denildi. Özçicek, "Duygularımı ifade edemiyorum. İnşallah Rabbim utandırmaz. Depremlerden dolayı çok üzgünüm. Enkaz altında vefat eden takım arkadaşımın ailesine sabır diliyorum. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. İki taraf içinde hayırlı uğurlu olsun" dedi.