Haberler TFF 1.Lig Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez istifa etti!

Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez istifa etti!

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle futbola ara verirken, Spor Toto 1'inci lig takımlarından Bandırmaspor'da şok bir istifa yaşandı. Başkan Onur Göçmez görevinden ayrıldı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 21:23
Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez istifa etti!

TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da flaş bir gelişme yaşandır. Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez görevinden istifa etti.

Bandırmaspor'un TFF ikinci lig'de şampiyon olduğu 2019-2020 sezonunda asbaşkanlık yapan Onur Göçmez, 2020 yazında başkanlığa seçildi ve kulübe tarihindeki en başarılı dönemini yaşattı. TFF 1'inci lig'de geçen sezon play finali oynayan bordo beyazlılar, süper Lig'e çıkma şansını final maçında kaybetmişti. Eski yönetimler başta olmak üzere kulübün geçmiş dönem borçlarını kapatan başkan Onur Göçmez tesisleşme konusunda da önemli adımlar atmıştı. Bandırmaspor'u sezon sonunda yapılacak olan olağan seçime mevcut asil ve yedek yönetim kurulu üyeleri götürecek.



DİĞER
Son dakika haberi: Trabzon'da tüyler diken diken oldu! Taraftarlar 10 şehri unutmadı...
"Evet, o gün bugün" diyerek paylaştı! Nusret Gökçe'den depremzedeler için AFAD'a 25 milyon TL bağış: "Haydi Türkiye'm..."
Abdullah Avcı: Herkesin tek yürek olduğu...
Kulüp başkanları Trabzon'da tek yürek oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sakarya ve Kocaeli'den demrepzedeler için dostluk maçı
Cengizhan Kocaeli’de
Trabzon-Basel maçında 'Burada' tezahüratı
Miraç Kandili namazı nasıl kılınır?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'dan Türk bayraklı gol sevinci Fırtına'dan Türk bayraklı gol sevinci 22:19
Altay Bayındır: Hepimizin birbirine ihtiyacı var Altay Bayındır: Hepimizin birbirine ihtiyacı var 21:31
Bandırmaspor'da istifa krizi! Bandırmaspor'da istifa krizi! 21:23
Trabzonspor tribünlerinden muhteşem kareografi! Trabzonspor tribünlerinden muhteşem kareografi! 20:51
Beşiktaş Başkanı Çebi depremzedelerle bir araya geldi Beşiktaş Başkanı Çebi depremzedelerle bir araya geldi 20:10
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, kan bağışı yaptı Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, kan bağışı yaptı 20:07
Daha Eski
Abdullah Avcı: Herkesin tek yürek olduğu... Abdullah Avcı: Herkesin tek yürek olduğu... 19:55
Ahmet Nur Çebi'den depremzedelere ziyaret Ahmet Nur Çebi'den depremzedelere ziyaret 19:26
Kulüp başkanları Trabzon'da tek yürek oldu Kulüp başkanları Trabzon'da tek yürek oldu 19:11
Kartal Oğuzhan'ı Sakaryaspor'a kiraladı Kartal Oğuzhan'ı Sakaryaspor'a kiraladı 18:34
Federasyondan "Cemal Kütahya Sezonu" kararı Federasyondan "Cemal Kütahya Sezonu" kararı 18:30
G.Saray' flaş Torreira kararı! Sözleşmesi... G.Saray' flaş Torreira kararı! Sözleşmesi... 18:24