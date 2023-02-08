Haberler TFF 1.Lig Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman açıkladı! "Ligden çekilme kararı alacağız"

Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman açıkladı! "Ligden çekilme kararı alacağız"

Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman, “Yönetim kurulunu topladıktan sonra ligden çekilme kararını alacağız” dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 19:56 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 20:00
Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman açıkladı! "Ligden çekilme kararı alacağız"

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da başkan Ahmet Yaman, açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan deprem felaketi sonrasında futbol ligleri TFF'nin aldığı kararla 1 hafta ertelendi. Yaşanan gelişmeler üzerine Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman, yönetim kurulu ile bir araya gelerek ligden çekilme kararı alacaklarını dile getirdi.

Deprem felaketi sonrasında futbol oynayamayacaklarını kaydeden Ahmet Yaman, "Şu an futbolun zamanı değil. Binlerce insanımız göçük altında, aileleri yas tutuyor, haberlerini bekliyor, cenazesini gömüyor. Biz de futbol oynayacağız. Söz konusu değil böyle bir şey. Şu an net bir karar almadık ama futbol oynayamayacağız. Yönetim kurulunu topladıktan sonra ligden çekilme kararını alacağız" diye konuştu.

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