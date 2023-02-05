Sakaryaspor 2-0 Keçiörengücü (Maç sonucu ÖZET)

TFF 1. Lig'de Sakaryaspor sahasında Keçiörengücü'nü konuk etti.

Mücadelede kazanan taraf2-0'lık skorla ev sahibi Sakaryaspor oldu.

Sakaryaspor'un gollerini 45. dakikada penaltıdan ve 90. dakikada Kabongo Kassongo kaydetti.

Konuk ekip Keçiörengücü'nde Haşim Sarman, 83. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

Son beş lig maçını kazanan Sakaryaspor puanını 37'ye yükseltirken, dört hafta sonra mağlup olan Keçiörnegücü 37 puanda kaldı.

TFF 1. Lig''in 24. haftasında Sakaryaspor, Denizlispor'a konuk olacak; Keçiörengücü ise, Bandırmaspor'u ağırlayacak.