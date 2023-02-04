Hasan Ali Kaldırım'ın yeni takımı belli oldu!

Samsunspor, Başakşehir ile yollarını ayıran tecrübeli savunma oyuncusu Hasan Ali Kaldırım ile anlaşmaya vardı. Süper Lig'in deneyimli oyuncularından Hasan Ali Kaldırım için Galatasaray ve Beşiktaş iddiaları ortaya atılmış ancak somut bir gelişme yaşanmamıştı.



Samsun Haber'e göre; Kırmızı beyazlı ekibin, bir süredir ikna edebilmek için çalıştığı deneyimli sol bek, Samsnuspor'a imza atmaya karar verdi. Bu transfer haberi kırmızı beyazlı taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.



Kariyerinde Kaiserslautern, Mainz, Kayserispor, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir kulüpleri yer alan 33 yaşındaki deneyimli sol bek; sezonun ilk yarısında Başakşehir'de 13'ü ilk 11, 15 maçta oynadı ve 1 kez rakip fileleri havalandırdı.