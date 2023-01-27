Soner Samsun'da

Samsunspor'da uzun süredir beklenen transfere nokta koydu... Kırmızı-beyazlılar, son olarak Antalyaspor forması giyen Soner Aydoğdu'yla anlaşmaya vardı. Başkan Yüksel Yıldırım'la bir araya gelen 32 yaşındaki orta saha, ardından kendisini 2.5 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

İHTİYAÇ VARDI

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu da bu transferden memnun olduğunu söyledi. Soner'in kendilerine güç katacağını belirten tecrübeli hoca, "İhtiyacımız olan ve istediğimiz bir oyuncuydu. Çok güçlü bir aileyiz. Bu aileye yeni bir birey geldi. Hemen bizim ailemizin parçası olup, Süper Lig yolunda katkı sağlayacak" diye konuştu.