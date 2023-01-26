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Samsun ısrarcı!

Karadeniz ekibi, sol bek Yasin Güreler için bastırıyor. Deplasmandaki 4 gollü Eyüpspor galibiyetiyle adeta coşan kırmızı-beyazlılar transferde de boş durmuyor. Ankaragücü'nden Yasin için görüşmeler sürüyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 06:50
Samsun ısrarcı!

Hedefini Süper Lig olarak belirleyen Samsunspor haftayı 4-1'lik Eyüpspor galibiyetiyle tamamlamıştı. Lig liderine karşı deplasmanda alınan bu zafer camiayı mutlu ederken Karadeniz ekibi transferde de hareketli günler geçiriyor. Kırmızı- beyazlılar bir süredir Ankaragücü'nden Yasin Güreler'i peşinde. 31 yaşındaki sol bek için Başkent temsilciyle pazarlıklar devam ediyor. Ankaragücü, ilk teklifi kabul etmemişti. Karadeniz devi, Başkent ekibine daha güçlü bir öneriyle gitti.

KONTRATI BİTİYOR
Yasin Güreler'in Ankaragücü ile kontratı sezon sonu tamamlanıyor. Ankara temsilcisi oyuncuyu bonservis bedeliyle göndermek istiyor. Ancak düşük teklifleri geri çeviriyor. Süper Lig'i hedefleyen ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Samsunspor yönetimi, Yasin Güreler için tüm kozlarını oynayacak. Yasin kariyerinde Hatayspor, Tuzlaspor, Ankaragücü ve Menemen FK formalarını giydi. Toplamda 276 maça çıkarken 14 defa fileleri havalandırdı. 2 de asist yaptı.


EROĞLU İLE ZİRVEYE
Samsunspor, Hüseyin Eroğlu öncesinde 6 maça çıkmıştı. 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 7. basamakta bulunuyordu. Eroğlu sonrasında Karadeniz temsilcisi büyük bir çıkış yakaladı. 14 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 2. sıraya kadar tırmandı.

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