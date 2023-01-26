Haberler TFF 1.Lig Mehmet Taş Tuzlaspor'da!

Mehmet Taş Tuzlaspor'da!

Spor Toto 1. Lig temsilcisi Tuzlaspor, sezonun ilk yarısını TFF 2. Lig ekiplerinden Kocaelispor'da geçiren tecrübeli orta saha Kulüpten "Güçlenerek geliyoruz" başlığıyla yapılan açıklamada, "Tuzlaspor'umuz deneyimli ön libero Mehmet Taş ile anlaşmış olup sezonun ikinci yarısında yarışın içinde olduğunu göstermek üzere adımlar atmaya devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 20:19
Mehmet Taş Tuzlaspor'da!
Spor Toto 1. Lig temsilcisi Tuzlaspor, sezonun ilk yarısını TFF 2. Lig ekiplerinden Kocaelispor'da geçiren tecrübeli orta saha Kulüpten "Güçlenerek geliyoruz" başlığıyla yapılan açıklamada, "Tuzlaspor'umuz deneyimli ön libero Mehmet Taş ile anlaşmış olup sezonun ikinci yarısında yarışın içinde olduğunu göstermek üzere adımlar atmaya devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
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