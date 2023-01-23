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Çaykur Rizespor Denizlispor: 3-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Denizlispor'u konuk etti. Mücadelede kazanan taraf 3-1'lik skorla ev sahibi Çaykur Rizespor oldu. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 23:18
Çaykur Rizespor Denizlispor: 3-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto 1'inci Lig'in 21'inci haftasında Çaykur Rizespor evinde Altaş Denizlispor'u 3-1 mağlup etti

4'üncü dakikada ceza sahasında Denizlispor'da Muhammed'in müdahalesi ile Olawoyin'in yerde kalması üzerine hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bolasie, topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

9'uncu dakikada Emircan'ın ceza sahası sağ kanattan verdiği pasta Bolaise'nin vuramadığı topa Olawoyin vurdu, top ağlarla buluştu. VAR uyarısında ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

20'nci dakikada Alper'in ceza sahasına ortaladığı topu göğsüyle karşılayıp yere alan Emircan, vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

30'uncu dakikada Denizlispor'da ceza sahasındaki Gökhan'ın kaleye gönderdiği topu Emircan çizgiden çıkardı.

45+6'ncı dakikada Gökhan'ın ceza sahası sol çaprazından gönderdiği topu, Bekir kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu: 2-1.

89'uncu dakikada ceza sahası sağ çaprazdaki Benhur'un aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1.

Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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