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Sultanlar gibi

Spor Toto 1. Lig'in lideri Eyüpspor, ikinci yarının açılış maçında konuk olduğu Denizlispor'u Hakan Çinemre'nin kendi kalesine attığı golle geçti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Sultanlar gibi

Spor Toto 1. Lig'de zirveye ambargo koyan Eyüpspor, arayı giderek açıyor. Ara transferde kadrosuna Halil Akbunar'ı da katan eflatun-sarılılar, ikinci yarının açılış maçında Denizlispor'u deplasmanda yıkarak 3 puanın sahibi oldular: 1-0. Yeni transfer Halil Akbunar, ilk yarının son dakikasında sağdan çizgiye inip ceza sahasına girdi. Kale sahasına çıkardığı topa ayak koyan Denizlisporlu Hakan Çinemre, kendi ağlarını havalandırınca Eyüp, Denizli'den galibiyetle dönen taraf oldu.

YENİLER SAHADAYDI

Eyüpspor'da yeni transferlerden Halil Akbunar maça ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalırken, Mustafa Pektemek, 71. dakikada oyuna girdi. Belçika'nın Westerlo takımından Türkiye'ye geri dönen Halil Akbunar, ilk maçında golün asistini yapan isim oldu.

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