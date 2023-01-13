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Denizlispor Eyüpspor: 0-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk devresini lider tamamlayan Eyüpspor, Denizlispor deplasmanına çıktı. İstanbul ekibi rakibini 1-0'lık skorla mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 22:18
Denizlispor Eyüpspor: 0-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto 1'inci Lig'de sezonun ilk yarısını lider tamamlayan Eyüpspor, Denizli deplasmanında 3 puanı tek golle aldı. Eyüpspor 45+3'üncü dakikada Hakan'ın kendi kalesine attığı golle kazanarak yoluna devam etti. Bu sonuçla İstanbul ekibi 41 puana yükselerek zirvedeki yerini korudu. Denizlispor ise 15 puanda kaldı ve ateş hattından kurtulamadı.

18'inci dakikada Eyüpspor tehlikeli geldi. Sol çaprazda topla buluşan Ezeh'in şutunda top az farkla auta çıktı.

45+3'üncü dakikada konuk Eyüpspor öne geçti. Eyüpspor'un yeni transferi Halil'in sağ kanattan ortasında Hakan'a çarpan top filelerle buluştu: 0-1. İlk yarıyı Eyüpspor önde tamamladı.

59'uncu dakikada Mayi'nin kafayla indirdiği topa Ömer vurdu, ancak Denizlispor bu net ataktan sonuç çıkaramadı.

76'ncı dakikada Ezeh'in pasında topla buluşan Mustafa müsait durumda şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleyi tutmadı. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, kazanan taraf Eyüpspor oldu.



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