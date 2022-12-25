Ankara Keçiörengücü Eyüpspor: 2-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Ahmet Cingöz'ün yönetimindeki Ankara Keçiörengücü ile İbrahim Üzülmez'in ekibi Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Aktepe Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Keçiörengücü 2-1 kazanırken galibiyet goller; 61. dakikada Erkam Reşmen ve 71. dakikada Melih İnan'dan geldi. Eyüpspor'un tek golü ise 6. dakikada Ryan Babel'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Ankara Keçiörengücü 32 puana yükselerek lider Eyüpspor ile olan puan farkını 6'ya indirirken, 38 puanda kalan lider Eyüpspor 4. haftada alınan Bodrumspor yenilgisinin ardından ligdeki 2. mağlubiyetini aldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Eyüpspor deplasmanda Denizlispor ile karşılaşırken, Ankara Keçiörengücü evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.