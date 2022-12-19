90+5'te avladı!

Spor Toto 1. Lig'in iki iddialı ekibi, Bandırma'da kozlarını paylaştı. Üst sıraları yakalamak isteyen Bandırmaspor, direkt rakibi Pendik karşısında 43'te penaltı kazandı. Atabey'in kullandığı penaltıyı kaleci Burak kurtardı ve ilk yarı golsüz sona erdi.



PLAY-OFF GELDİ

İkinci yarıda Pendik kalesini adeta abluka altına alan BanBan, aradığı golü uzatmaların son dakikasında buldu. Kerim Avcı'nın sol kanattan ceza sahası dışından sert vuruşunda top filelerle buluştu ve Bandırma ekibi, evinde 3'le 3 Play-Off sırasına çıktı. Pendik ise 5 maç sonra yenildi.



3 PUANI HAK ETTİK

Bardırmaspor hocası Mesut Bakkal, 3 puanı hak ettiklerini söyledi. Bakkal, "Rakip karşısında galibiyeti hak eden bir oyun oynadık. Penaltıyı da atamadık. Altın değerinde bir galibiyet aldık" dedi.