Haberler TFF 1.Lig Imbula Tuzla'da

Imbula Tuzla'da

Marsilya, Porto ve Stoke City gibi takımlarda forma giyen Kongolu oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. İmbula, son olarak Portimonense’de görev yaptı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 06:50
Imbula Tuzla'da

Spor 1. Lig ekibi Tuzlaspor transferde bombayı patlattı. İstanbul temsilcisi, bonservisi elinde olan Giannelli Imbula ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. 30 yaşındaki Demokratik Kongolu orta sahanın takımla idmanlara başladığı bildirildi. Kariyerindeki ilk sıçramayı Marsilya'da yapan Imbula, 2015 yılında 20 milyon euro'ya Porto'ya transfer olarak futbol piyasasından adından söz ettirmişti. Başarılı oyuncu, ardından İngiltere'nin yolunu tuttu.

G.SARAY DA İSTEMİŞTİ

Şubat 2016'da ara transfer döneminde Stoke City'ye 25 milyon euro karşılığında transfer olan Imbula, Premier Lig'de 26 maça çıktı. Bir dönem adı G.Saray'la da anılan 30 yaşındaki futbolcu, daha sonra Toulouse, Rayo Vallecano, Lecce ve Portimonense formaları giydi. İmbula'nın bonservisi temmuz ayından beri elinde bulunuyordu.

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