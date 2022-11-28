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Altınordu Manisa FK 1-3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında İzmir ekibi Altınordu ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Mücadeleden galip ayrılan taraf 3-1'lik skorla Manisa FK oldu. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 22:13
Altınordu Manisa FK 1-3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Altınordu ile Manisa FK kozlarını paylaştı.

Manisa FK mücadeleden galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Manisa FK takımında gol perdesini 26. dakikada Batuhan Kör açtı. Maçın 66. dakikasında ise bu kez konuk takımda sahneye Selim Ilgaz çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.

Maçta dakikalar 72'yi gösterdiğinde Batuhan Kör kendisinin 2. ve takımının 3. golünü kaydetmeyi başardı.

Ev sahibi Altınordu'nun tek sayısı ise Manisa FK'dan Muhammet Şahin'in kendi kalesine attığı golden geldi.

Bu sonucun ardından Manisa FK, 2 maç sonra kazandı ve 23 puanla 7. sıraya yükseldi. Üst üste 5. mağlubiyetini alan Altınordu ise 12 puanla 16. sırada kaldı.

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