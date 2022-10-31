Haberler TFF 1.Lig Gençlerbirliği - Manisa FK: 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Gençlerbirliği - Manisa FK: 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika haberleri... Spor Toto 1. Lig'de Gençlerbirliği ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Başkent'te oynanan mücadele 3-1'lik skorla Manisa'nın lehine tamamlandı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 22:09
Gençlerbirliği - Manisa FK: 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de Gençlerbirliği ile Manisa FK kozlarını paylaştı. Mücadele 3-1'lik skorla Manisa'nın galibiyetiyle sonuçlandı.

Başkent ekibinin golünü 23. dakikada Ahmet Tuzcu kaydetti.

Konuk ekibin golleri ise 20.dakikada Burak Altıparmak, 31. dakikada Adem Büyük ve 80. dakikada Nizamettin Çalışkan'dan geldi.

Bu sonuçla Manisa FK puanını 16'ya çıkarırken, Gençlerbirliği 6 puanda kaldı.

Gençlerbirliği gelecek hafta Yeni Malatya'ya konuk olacak. Manisa FK ise evinde Sakaryaspor ile karşılaşacak.

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