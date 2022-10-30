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Boluspor 1 - 0 Adanaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Boluspor evinde Adanaspor'u Naby Oulare'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 21:56
Boluspor 1 - 0 Adanaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta Boluspor, Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR:

29. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Tugay Kaçar'ın sert şutu kaleciden geri döndü.

59. dakikada gelişen Boluspor atağında ceza sahasına yapılan ortada Landel'in şutu az farkla auta çıktı.

64. dakikada Bregu'nun kaleciyi geçip yaptığı vuruşta savunma topu filelerle buluşmadan kornere yolladı.

66. dakikada Boluspor'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Naby kafayla topu ağlara yolladı. 1-0

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