Rehavet yok

Teknik direktör Hasan Özer de sahalarındaki kritik Göztepe karşılaşması öncesinde oyuncularına rehavet uyarısında bulundu. Özer, "Çalışmalarımızın karşılığını oyuncular sahada verdi. Gurur duyacak futbol ortaya koymaya devam edeceğiz ama ayağımızın da yere basması gerektiğini düşünüyorum. Sadece bir maç kazandık. Bandırma maçında çok iyi bir oyun vardı ama ayağımızı yere basarak haddimizi bilerek oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu yönde oyuncularımı uyararak çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye umut dağıttı.



AWUKU'DAN 3 PUAN SÖZÜ

Yeni Malatyaspor'un 22 yaşındaki Ganalı savunma oyuncusu Awuku da iddialı konuştu. Awuku, "Derbi gibi gördüğümüz Göztepe maçını da kazanarak takıma daha fazla moral getirmeye çalışıyoruz" dedi.

GÖZTEPE'DE ÇOLAK ŞOKU!

Spor Toto 1. Lig'de yarın deplasmanda düşme hattında yer alan Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Göztepe'de tecrübeli orta saha oyuncusu Emre Çolak'a ceza yağdı. Geçen hafta sahasındaki Tuzlaspor maçında rakibi ile yaşadığı arbede sonucu 78'inci dakikada direkt kırmızı kart gören Emre Çolak 3 maç ceza aldı.

DENİZLİSPOR SİFTAH PEŞİNDE



Spor Toto 1. Lig'de henüz galibiyetle tanışamayan sonuncu Denizlispor, üst üste 2 karşılaşmasını kazanıp tırmanışa geçen Altınordu ile bugün evinde karşılaşacak. Sıralamada 2 puanla sonuncu sırada yer alan, bir an önce çıkışa geçmek isteyen Horozlar'ın teknik direktörü Mesut Bakkal, ilk galibiyetlerini alacaklarına inandığını söyledi.



FATURA AKPUNAR'A

TFF 2. Lig'de mücadele eden ve Galatasaray ile karşılaştığı Ziraat Türkiye Kupası maçında 7-0'la mağlup olan Kastamonuspor, Teknik Direktör Metin Akpunar ve ekibiyle yollarını ayırdı.

BÜYÜK ALTAY ÇIKIŞ ARIYOR

Altay, Spor Toto 1. Lig'de bugün konuk edeceği Erzurumspor'u mağlup ederek 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandırarak moral bulmak istiyor. Siyah-beyazlılar, 9 haftası geride kalan Spor Toto 1. Lig'de 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. İzmir ekibi, 7 puanla 16. sırada bulunuyor. Konuk Erzurumspor FK ise 9 puanla 12. sırada yer alıyor.

SADECE FUTBOL KONUŞULSUN

Spor Toto 1. Lig'in iddialı takımlarından Erzurumspor'da Başkan Ahmet Dal, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erokspor'la eşleşmeleriyle ilgili konuştu. Dal, "Kazasız, sakatlıksız, belasız ve sadece futbolun konuşulduğu kupa mücadelesi diliyorum. Gelen takımlara en güzel şekilde ev sahipliği yapıyoruz, gelecek takımlara da ev sahipliği yapacağız" dedi.