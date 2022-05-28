Bandırma iddialı

Spor Toto 1. Lig'den bir takımın daha Süper Lig'e yükseleceği Play-Off serisinde Bandırmaspor, ilk maçta 1-0 yenildiği Eyüpspor'a bilendi. Teknik direktör Mustafa Gürsel, yarın sahalarında konuk edeceği İstanbul ekibi karşısında finale çıkacaklarını söyledi. Taraftara da çağrı yapan Gürsel, Bandırma'yı bayram yerine çevirmelerini istedi.

AVANTAJI KULLANACAĞIZ

Saha avantajlarını kullanmak istediklerini vurgulayan başarılı teknik adam, "Sonuçta lig maçı değil. Bunun bilincindeyiz. Tur maçının ilk ayağı gitti. Rövanşı sahamızda oynayacağız. Kafamızda bazı planlar var. Seyircimiz ve atmosferimiz önünde bütün avantajlarımızı kullanmaya çalışacağız. Finale sadece bir adım kaldı. Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuşarak umut dağıttı.