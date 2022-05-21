Erzurum'a Denizli şoku!

Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalmayı geçen hafta garantileyen Altaş Denizlispor, dün Play-Off oynamaya hak kazanan BB Erzurumspor'u evinde 4-0 yendi. Bu sonuçla Denizlispor 2021- 2022 sezonunu 49 puanla tamamladı. Konuk Erzurumspor ise 58 puanda kalmasına rağmen Play-Off'a kaldı. Sezonu 5'inci tamamlayan Erzurumspor, Play-Off'ta 4'üncü İstanbulspor'un rakibi oldu. Dadaşlar dün kazansaydı yine İstanbulspor ile eşleşecek ama saha avantajını elde edecekti.

FİNAL 2 HAZİRAN'DA

Spor Toto Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belirleneceği play-off'ta yarı final ilk karşılaşmalar 25 Mayıs Çarşamba, ikinci maçlar 29 Mayıs Pazar günü oynanacak. Final maçı ise 2 Haziran Perşembe günü.