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Boluspor 2-1 Altınordu (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Boluspor, sahasında Altınordu'yu Balaj ve Erdem Can Polat'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle kapattı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 19:31
Boluspor 2-1 Altınordu (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Boluspor, sahasında Altınordu'yu 2-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Altınordu'nun sağ kanattan geliştirdiği atakta Şeref Özcan'ın şutu kaleciden geri döndü.
32. dakikada Balaj'ın ceza sahası dışından sert şutunda top ağlara gitti. 1-0
51. dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Şeref Özcan'a yapılan müdahalede hakem penaltı noktasını gösterdi.
52. dakikada Şeref Özcan'ın kullandığı penaltıda top filelerle buluştu. 1-1
90. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Erdem Can Polat meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Can Cengiz xx, Sefa Özcan xx, Sinan Ertinğü xx

Boluspor: Selmani xx, Abdurrahim Dursun xx (Bülent Cevahir dk. 52 xx), Tugay Kaçar xx (Erdem Can Polat dk. 71 xxx), Hakan Bilgiç xx, Arda Hilmi Şengül xx, Novak xx, Ali Keten xx (Emin Bayram dk. 71 xx), Arda Köksal xx (Diarrassouba dk. 71 xx), Alican Özyürek xx (Talha Erdoğan dk. 81 ?), Berk Yıldız xx, Balaj xxx

Yedekler: Oğul Kaan Doğan, Eray Ataseven, Kemal Rüzgar, Bregu, Ensar Bilir

Teknik Direktör: Osman Nuri Işılar

Altınordu: Serhat Öztaşdelen xx, Kubilay Aktaş xx (Metehan Yılmaz dk. 71 xx), Şeref Özcan xxx (Kenan Fakılı dk. 81 ?), Ali Dere xx, Rıdvan Koçak xx (Furkan Metin dk. 46 xx), Gökberk Efe xx (Ahmet Dereli dk. 58 xx), Kürşad Sürmeli xx, Emircan Gürlük xx, Sami Satılmış xx (Muzaffer Kocaer dk. 46 xx), Yusuf Can Esendemir xx, Rahmi Salih Kaya xx

Yedekler: Emirhan Emir, Recep Aydın, Hüsamettin Yener, Anıl Arıcıoğlu

Teknik Direktör: Ufuk Kahraman

Goller: Balaj (dk. 32), Erdem Can Polat (dk. 90) (Boluspor), Şeref Özcan (dk. 52) (Altınordu)
Sarı Kartlar: Kubilay Aktaş, Serhat Öztaşdelen, Ali Dere (Altınordu)

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