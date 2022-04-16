Haberler TFF 1.Lig Boluspor - Erzurumspor: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Boluspor - Erzurumspor: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Boluspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi BB Erzurumspor 2-0 kazandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 22:41
Boluspor - Erzurumspor: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig 32. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Boluspor ile karşı karşıya geldi.

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi BB Erzurumspor 2-0 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Martin Hasek ve 74. dakikada Eren Tozlu kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Erzurumspor puanını 50 yaptı. Boluspor ise 35 puanla haftayı küme hattında kapattı.

Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor, Tuzlaspor'u konuk edecek. Boluspor ise Eyüpspor deplasmanına gidecek.

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