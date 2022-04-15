18 puana talibiz!

TFF 1. Lig'de pazar günü Adanaspor ile karşılaşacak olan lider Ankaragücü, yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Son 4 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan başkent ekibi, şampiyonluk yolunda bir virajı daha kayıpsız aşmak ve yeni seri başlatmak amacında. Teknik direktör Mustafa Dalcı, kritik haftalarda olduklarını belirtip "Kesinlikle puan kaybı istemiyoruz" diye konuştu.

TARAFTARIMIZ DESTEKLESİN

"Kalan haftalarda hedefleri olan takımlarla oynayacağız. Kimisi düşmeme kimisi play off hesabı yapan takımlar. Süper Lig'e doğrudan çıkmak için en iyisini yapmak zorundayız" ifadelerini kullanan Dalcı, kalan 6 maçta 18 puana talip olduklarını kaydetti. Dalcı, oyuncularına güvendiğini sözlerine eklerken taraftarlara da destek çağrısında bulundu.