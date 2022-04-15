Haberler TFF 1.Lig 18 puana talibiz!

18 puana talibiz!

Başkent ekibinin hocası Dalcı, “Süper Lig’i istiyorsak en iyisini yapmalıyız. Kalan 6 maçın tamamından zaferle ayrılmak istiyoruz” dedi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 06:50
18 puana talibiz!

TFF 1. Lig'de pazar günü Adanaspor ile karşılaşacak olan lider Ankaragücü, yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Son 4 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan başkent ekibi, şampiyonluk yolunda bir virajı daha kayıpsız aşmak ve yeni seri başlatmak amacında. Teknik direktör Mustafa Dalcı, kritik haftalarda olduklarını belirtip "Kesinlikle puan kaybı istemiyoruz" diye konuştu.

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"Kalan haftalarda hedefleri olan takımlarla oynayacağız. Kimisi düşmeme kimisi play off hesabı yapan takımlar. Süper Lig'e doğrudan çıkmak için en iyisini yapmak zorundayız" ifadelerini kullanan Dalcı, kalan 6 maçta 18 puana talip olduklarını kaydetti. Dalcı, oyuncularına güvendiğini sözlerine eklerken taraftarlara da destek çağrısında bulundu.

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