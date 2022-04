Hedefe kilitlendik

Son 7 haftaya 55 puanla lider giren Bandırmaspor , tarihinde ilk kez Süper Lig 'e bu kadar yaklaştı. Lider Ankaragücü ile 5, ikinci sıradaki Ümraniyespor ile de arasında 2 puan fark olan bordo beyazlılar, hedefe kilitlenmiş durumda. Bordobeyazlı kulübün Başkanı Onur Göçmez , "Hedefe ulaşmak için her saat, her gün, her hafta çok önemli ve çok çalışmamız gerekiyor. Avantaj bizde değil. İlk iki sırada bulunan rakiplerimizin puan kaybetmesi ve bizim de hata yapmamamız gerekiyor. Kesinlikle disiplinden vazgeçmeden, ciddiyetimizden taviz vermeden son düdüğe kadar savaşacağız'' ifadelerini kullandı.