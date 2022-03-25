Rybka Boluspor'da

TFF'nin Ukrayna ve Rusya'dan transfer yapılmasına onay vermesinin ardından Boluspor, bombayı patlattı. Kırmızı-beyazlılar, Metalist Kharkiv'de forma giyen Ukraynalı kaleci Oleksandr Rybka ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Yarenler, Gentian Selmani'nin sakatlığının ardından mevcut kalecilerinden ligin ikinci yarısında istediği verimi alamamıştı. TFF'nin 7 Nisan'a kadar tanıdığı süreyi fırsat bilen Boluspor, elini çabuk tutarak Rybka'yı bitirdi. Böylece tecrübeli eldiven kalan haftalarda Boluspor kalesini koruyacak.



TÜRKİYE'DE OYNADI

Uzun yıllar Dinamo Kiev'de forma giyen 34 yaşındaki tecrübeli eldiven, sezon başında Metalist Kharkiv'e imza attı. 17 maçta 7 gol yiyen başarılı kaleci, 11 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı. Rybka bu sezon bir maçta kalesinde en fazla 1 gol görerek dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Daha önce ülkemizde Karabükspor ve Afjet Afyonspor'da kaleyi koruyan Rybka, Shakhtar Donetsk, Sabail ve Liepaja gibi takımlarda da görev yaptı.