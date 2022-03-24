Haberler TFF 1.Lig Play-off aşkına

Play-off aşkına

Play-off’taki rakibi Erzurumspor’u yenip milli araya giren Yılport Samsunspor’da Başkan Yüksel Yıldırım, 9’da 9 hedefini koydu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 06:50
Play-off aşkına

Spor Toto 1. Lig'de play-off mücadelesi veren Y.Samsun, Bandırma maçına galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Süper Lig'e yakışacak takımların başında Samsun'un geldiğini vurgulayan Başkan Yüksel Yıldırım, "Erzurum maçıyla başladık ve üstümüzdeki takımlarla karşılaşacağız. Yendiğimizde yerimiz garanti ilk 6" dedi.

SÜPER OLACAĞIZ
Her maçın final maçı olacağının altını çizen Başkan Yıldırım, "Takımın başarısı için tüm Samsun olarak biz olmamız lazım ve birlikte başarmamız lazım. Bu maçları kazanarak Süper Lig'e çıkacağız. Takımımıza çok inanıyorum. Futbolcularımızın ya playoff'tan ya da direkt bizi Süper Lig'e taşıyacağına kuşkum yok" diye umut dağıttı.

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