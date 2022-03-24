Play-off aşkına

Spor Toto 1. Lig'de play-off mücadelesi veren Y.Samsun, Bandırma maçına galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Süper Lig'e yakışacak takımların başında Samsun'un geldiğini vurgulayan Başkan Yüksel Yıldırım, "Erzurum maçıyla başladık ve üstümüzdeki takımlarla karşılaşacağız. Yendiğimizde yerimiz garanti ilk 6" dedi.

SÜPER OLACAĞIZ

Her maçın final maçı olacağının altını çizen Başkan Yıldırım, "Takımın başarısı için tüm Samsun olarak biz olmamız lazım ve birlikte başarmamız lazım. Bu maçları kazanarak Süper Lig'e çıkacağız. Takımımıza çok inanıyorum. Futbolcularımızın ya playoff'tan ya da direkt bizi Süper Lig'e taşıyacağına kuşkum yok" diye umut dağıttı.