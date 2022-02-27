Haberler TFF 1.Lig Ümraniyespor Samsunspor : 3-1 | MAÇ SONUCU

Ümraniyespor Samsunspor : 3-1 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Ümraniyespor ile Samsunspor, Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 45+3. dakikada Onur Ayık ve 50 ve 80. dakikalarda Yacine Bammou'nun attığı gollerle 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Konuk ekibin tek golü ise 71. dakikada Hasan Kılıç'tan geldi. Öte yandan Karadeniz ekibinde Nurullah Aslan, mücadelenin 38. dakikasında direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 15:27
Ümraniyespor Samsunspor : 3-1 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Ümraniyespor ile Samsunspor, Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım, rakibini 45+3. dakikada Onur Ayık ve 50 ve 80. dakikalarda Yacine Bammou'nun attığı gollerle 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Konuk ekibin tek golü ise 71. dakikada Hasan Kılıç'tan geldi. Öte yandan Karadeniz ekibinde Nurullah Aslan, mücadelenin 38. dakikasında direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Ümraniyespor bu sonuçla puanını 52'ye yükselterek lider Ankaragücü'nü takibini sürdürdü. Bu sezonki 6. yenilgisini alan Samsunspor ise 39 puanda kaldı.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Ümraniyespor, 6 Mart Pazar günü saat 19.00'da Eyüpspor deplasmanına konuk olacak. Samsunspor ise 5 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da Menemespor'u ağırlayacak.

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