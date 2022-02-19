Aktüel haberler (19.02.2022)

Yarın Samsunspor'a konuk olacak Denizlispor, evindeki hazırlıklarını tamamladı. Yeşil- siyahlı ekibin Teknik Direktörü Mesut Bakkal, kazanarak 2'de 2 yapacaklarına inandığını ifade etti.

NIASSE GERİ DÖNÜYOR

Bir dönem Akhisarspor forması giyen Niasse, Ocak 2020'den beri sahalardan uzak kalmıştı. 31 yaşındaki Senegalli forvet, İngiltere 1. Lig ekibi Burton Albion'la anlaşma sağladı.



Erzurumspor, sosyal medya hesabından Süper Lig için olan inancı yineledi: "Vefakar taraftarımızın destekleriyle evimizde oynayacağımız 5 maç olmak üzere kalan 12 final maçımız var. Sezon sonunda zaferi birlikte kutlayacağız."



Daha önce ülkemizde Adana Demirspor, Erzurumspor, Bandırmaspor ve Menemenspor formaları giyen Mickael Pote, devre arasında Kıbrıs ekibi Mağusa Türk Gücü'ne imza atmıştı. 37 yaşındaki tecrübeli golcü, yeni takımıyla çıktığı 4 maçta 4 gole imza attı. Pote, bu performansıyla Kıbrıs Ligi'nde adından söz ettirdi.



Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta heyecanı bugün oynanacak iki maçla başlayacak. Günün ilk karşılaşmasında Boluspor ile Gençlerbirliği, 13.30'da kozlarını paylaşacak. 19.00'da ise Tuzlaspor ile Kocaelispor, karşı karşıya gelecek.